Créez les solutions dont vous avez besoin en un éclair

Les API pour les services d'IA conversationnelle vous permettent de bénéficier de nos puissants moteurs de reconnaissance et de synthèse vocales sous forme de microservices cloud‑native ouverts. Intégrer la technologie d'IA conversationnelle de pointe dans vos solutions d'engagement avec les clients est donc encore plus simple et plus rapide.

Créez des applications en self-service exceptionnelles grâce à la technologie STT (Speech‑to‑Text, ou reconnaissance vocale), pour des expériences client encore plus satisfaisantes. Incorporez la voix de votre marque dans les interactions conversationnelles grâce à la technologie TTS (Text‑to‑Speech, ou synthèse vocale) avancée. Enfin, proposez des expériences client fluides et simplifiées grâce à nos moteurs de compréhension du langage naturel et de dialogue. Ces derniers vous permettent de comprendre avec précision ce que désirent vos clients, d'interagir avec eux au travers d'une conversation bidirectionnelle et de résoudre efficacement leurs problèmes.

Mieux encore, vous pouvez bénéficier de toutes les capacités d'IA conversationnelle dont vous avez besoin, en tout lieu : hébergées par Nuance, sur site ou hébergées par un fournisseur de service cloud tiers.