Faire appel à un partenaire technologique de Nuance

Datacom

Datacom est la plus grande entreprise technologique locale d'Australie. Mettant à profit l'expérience de plus de 6 500 employés répartis dans 24 sites à travers le monde, Datacom fournit des modèles hybrides qui exploitent les plateformes technologiques sécurisées, l'automatisation et les agents numériques et humains, résultant en une combinaison optimale de prestations sur site et virtuelles.