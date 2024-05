Fonctionnalités

Ce que vous obtenez avec Nuance Dragon TV

Laissez vos clients se servir librement de leur voix pour naviguer et gérer naturellement leur expérience TV. Zapper devient alors encore plus agréable, l'accès aux services personnalisés encore plus rapide, et la recherche de films et de divertissements bien plus facile qu'avec les menus de recherche.