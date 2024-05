Grâce à la biométrie vocale, nous allons en finir avec les mots de passe tels que nous les connaissons. Les clients d'EVO vont bénéficier d'une innovation technologique qui va grandement simplifier leur quotidien et rendre toutes leurs opérations bancaires plus sûres et plus agréables.

Enrique Tellado

PDG

EVO Banco