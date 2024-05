Nuance Gatekeeper

Industry leading biometrics security solutions Dashboard Icon

Des performances à la pointe de l'industrie

Gatekeeper vous dote du kit de sécurité biométrique le plus vaste et le plus performant du secteur. Il vous permet d'authentifier les utilisateurs et de déceler la fraude sur un plus grand nombre de canaux, plus rapidement, avec un taux de précision supérieur et moins de faux-positifs que n'importe quelle autre solution.