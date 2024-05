Nuance Insights

Une plateforme évolutive

Les fluctuations de la demande sont inévitables, mais la plateforme de données de Nuance dispose de toute la flexibilité et des capacités requises pour pouvoir y faire face.



L'évolutivité illimitée du stockage des données et la disponibilité de la plateforme à travers le monde permettent de prendre en charge de nouveaux cas d'usage de clients, projets et volumes, plus vite et de manière plus rentable.



Par rapport aux solutions sur site, les entreprises bénéficieront de plus de stockage, de puissance de traitement et de facilité d'utilisation.