Interagissez avec vos clients selon les modalités de leur choix

Au quotidien, les canaux de messagerie sont pour vos clients un moyen simple et pratique de rester en contact avec leurs proches et leurs collègues. Avec Nuance Messaging, cette simplicité et cette commodité sont au service de vos interactions avec les clients.

Nuance Messaging vous permet de communiquer avec vos clients sur les canaux asynchrones, notamment par SMS ou via les applications de marque, Facebook Messenger, WhatsApp, Google Business Messages, Apple Messages for Business, Instagram, etc. Vos clients peuvent choisir le mode d'interaction, tout en conservant le contexte de la conversation lorsqu'ils changent de canal. De leur côté, les agents peuvent gérer simultanément un plus grand nombre de conversations, ce qui vous permet d'économiser de l'argent.