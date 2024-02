Améliorer l'expérience client et les résultats du centre d'appels

Les solutions Voix et SVI offrent aux clients des expériences conversationnelles naturelles et efficaces, et rendent les interactions en self‑service plus agréables. Nos solutions Conversational IVR, Call Steering Dragon TV automatisent et personnalisent les interactions conversationnelles des clients. De leur côté, nos solutions Voice‑to‑Digital utilisent le self-service et la déviation d'appel basés sur l'intelligence artificielle pour diriger les appelants vers des canaux numériques moins onéreux et plus pratiques.