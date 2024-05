Fonctionnement

Pour nous, le meilleur résultat possible découle d'une approche qui donne la priorité à l'intelligence artificielle. Le but est d'utiliser l'IA pour automatiser autant de processus que possible, en établissant un pont entre automatisation et interaction humaine, en donnant le contrôle aux agents grâce à l'IA, et en instaurant la confiance en votre marque grâce à l'identification biométrique et la prévention de la fraude, le tout au travers d'intégrations étroites aux technologies du partenaire choisi, pour une plus grande facilité d'accès et plus de fonctionnalités.