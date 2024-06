Agent Coach - Coaching pour les centres d'appels basé sur l'intelligence artificielle

Aider vos agents à mieux servir vos clients

Nuance Agent Coach exploite l'apprentissage automatique pour surveiller les appels et les interactions numériques, puis fournit aux agents, en temps réel et de manière proactive, des informations, des conseils et des recommandations pertinents.

Avec un coach de centre d'appels basé sur l'IA à leurs côtés, les agents peuvent résoudre les demandes des clients avec confiance et efficacité, et ainsi augmenter la satisfaction générale. La solution Agent Coach identifie et recommande en continu des bonnes pratiques, c'est pourquoi obtenir le meilleur de chaque agent devient un véritable jeu d'enfant. Le score CSAT et les revenus augmentent alors, tandis que le taux de rotation du personnel et les coûts liés au centre d'appels diminuent.