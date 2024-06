Mix NLU – Outils pour SVI et chatbots

Packs de démarrage NLU

Lorsque vous démarrez un nouveau projet, faites votre choix parmi les différents packs de démarrage NLU contenant les intentions et échantillons prédéfinis à ajouter à votre projet.

Vous disposerez ainsi d'une base qui couvre différents objectifs professionnels (services bancaires, télécommunications, etc.), mais aussi les aspects sociaux de toute conversation (salutations, excuses, émotions, questions amusantes et plus encore).