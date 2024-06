Dites adieu aux musiques d'attente

Lorsque des canaux numériques sont disponibles, la plupart des clients préfèrent trouver la solution à leur problème sur ces derniers plutôt que de passer un appel, et aucun d'eux ne souhaite perdre du temps à écouter une musique d'attente. Toutefois, ils ne savent souvent même pas que le numérique est une possibilité.

Nuance Voice‑to‑Digital utilise le self‑service basé sur l'IA et les fonctionnalités de déviation d'appel pour orienter les clients vers les canaux numériques qui sont plus rentables pour votre centre d'appels et plus pratiques pour les clients.

La compréhension avancée du langage naturel (NLU) et la transcription transforment votre SVI en un canal proactif adapté, capable d'identifier avec précision ce dont l'appelant a besoin avant de le rediriger vers les canaux numériques pour accélérer la résolution de son problème et lui assurer une expérience de qualité.