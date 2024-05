Streamline authentication with biometrics security in banking icon Security icon

Simplifier l'authentification et prévenir la fraude

Éliminez les problématiques liées aux codes PIN et mots de passe en utilisant les biométries vocales, comportementales et conversationnelles pour authentifier les clients en se basant sur leur identité et non sur ce qu'ils savent ou possèdent. Identifiez de façon proactive les fraudeurs avant qu'ils ne frappent. Protégez vos clients, limitez les pertes et aidez les équipes de sécurité à détecter, prévenir et examiner plus de fraudes.