Simplifier l'authentification et prévenir la fraude

Exploitez l'authentification biométrique pour vérifier l'identité des appelants ou des employés. Vos agents pourront alors s'attacher à offrir un service de premier ordre à tous ceux qui en ont besoin. Luttez contre les tentatives de fraude, de plus en plus nombreuses, et détectez les pratiques frauduleuses avant même qu'elles ne surviennent en authentifiant l'appelant sur la base de son identité et non de ce qu'il sait.