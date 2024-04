Langues prises en charge par Recognizer

Plus de 86 langues et dialectes pour votre système de reconnaissance automatique du langage en self-service.

Nuance Recognizer supporte plus de 86 langues et dialectes pour votre système de reconnaissance automatique du langage en self-service. Nous avons aidé de nombreux clients à concevoir et mettre en œuvre des solutions multilingues en self-service et pouvons accompagner vos activités internationales tout au long de votre développement.