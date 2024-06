Solution de synthèse vocale pour entreprises avancée et souple, Nuance Vocalizer permet à toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité, de mettre en œuvre un système en self-service intelligent. Grâce à des interactions plus naturelles et plus personnalisées, elle améliore l'expérience des clients avec votre centre de contact. Par ailleurs, elle réduit les coûts en permettant d'automatiser davantage les appels sur le web, le mobile et les serveurs vocaux.