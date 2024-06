Bouwen met toonaangevende AI-services en -API's

Verbeter digitale klantervaring en ervaringen met agenten, en pas ze aan

Ervaringen met agenten(pdf)—Stelt klanten in staat een alternatieve agent desktop op te zetten of livechatprogramma's te integreren in een bestaande agenttoepassing.



Chatten(pdf)—Hiermee kunnen organisaties gegevens uit de Nuance Live Chat halen en ze bijhouden in externe webanalyticstoepassingen.



Klantervaring(pdf)—Beheert externe berichtenkanalen en eigen mobiele toepassingen op het Nuance-platform voor interacties tussen klanten en agenten.



Gegevens verzamelen(pdf)—Vul gegevens van klantervaringen aan en laat agenten tijdens een chat notities maken of verzamelen voor rapportagedoeleinden, zodat ze een profiel voor een individuele gebruiker opstellen op meerdere apparaten.



Uitnodigingen(pdf)—Wordt gebruikt om dynamische berichten op te stellen en te versturen, zodat klanten probleemloos van een bepaald kanaal, zoals spraak, kunnen overstappen van naar een digitale ervaring.



Rapportage(pdf)—Bekijk realtime en historische gegevens waarmee u uitgebreide dashboards of aangepaste rapportages kunt maken.