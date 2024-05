Benader uw klanten zoals zij dat willen.

Uw klanten maken dagelijks gebruik van messagingplatforms. Het zijn dan ook eenvoudige en handige kanalen om contact te houden met vrienden, familie en collega's. Nuance Messaging legt die eenvoud en het gebruiksgemak van die kanalen binnen handbereik van uw contactcentrum.

Met Nuance Messaging kunt u contact leggen met klanten via asynchrone kanalen, waaronder sms en merkgebonden apps, of Facebook Messenger, WhatsApp, Google Business Messages, Apple Messages for Business en Instagram. Uw klanten kiezen zelf hoe zij contact met u opnemen, terwijl niets van de gespreksgeschiedenis verloren gaat bij een overstap op een ander kanaal. Bovendien kunnen uw werknemers meerdere gesprekken tegelijk verwerken en kunt u dus de kosten drukken.