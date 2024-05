Creëer een superieure gebruikerservaring voor uw klanten én uw medewerkers.

Nuance Live Assist is niet zomaar een livechatoplossing. We maken het uw klanten eenvoudiger om in contact te komen met medewerkers die over de juiste vaardigheden beschikken voor een efficiënte dienstverlening, en bieden AI-ondersteuning in het hele contacttraject met het oog op een hogere klanttevredenheid en omzet.

Geef uw klanten meer controle over hun contacttraject, met asynchrone gesprekken. Verkort de wachttijden, beperk de tijd tussen gesprekken voor medewerkers en druk de kosten van uw contactcentrum. Reik uw medewerkers relevante inzichten en informatie van derdensystemen aan op het meest aangewezen tijdstip, om meer waardevolle upsell- en crosssell-mogelijkheden te genereren.