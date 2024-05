Een uitmuntende klantenservice zal stilaan het verschil gaan maken in elke sector. Klanten kunnen kiezen uit een waaier aan kanalen, van mobiele of webtoepassingen tot telefonisch of persoonlijk contact. Een technologie zoals stembiometrie is bijgevolg van groot belang om onze klanten het gevoel te geven dat we hen kennen, welk kanaal ze ook kiezen.

Anne Grim

Head of Global Client Experience, Barclays Wealth and Investment Management

