Uw IVR op maat

Rol de conversational IVR-oplossing van Nuance op een flexibele manier uit in de cloud, beheerd door een derde partij, Nuance of uw eigen organisatie, of in een hybride omgeving, om conversational selfservice-ervaringen te creëren die inkomende oproepen automatisch verwerken.



Bovendien kunt u de performante AI-gestuurde functies toevoegen aan uw bestaande IVR-oplossing, om zo een eigen, unieke ervaring op maat van uw merk uit te werken en de voornaamste resultaten van uw contactcentrum op te trekken.