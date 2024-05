Ontwikkel de oplossingen die u nodig heeft - snel.

API's voor conversational AI-services maken onze krachtige spraak-engines voor u beschikbaar als open, cloud-native microservices, zodat het nog eenvoudiger en sneller is om toonaangevende conversational AI-technologie in te passen in uw oplossingen voor klantbetrokkenheid.

Creëer unieke self-servicetoepassingen met spraak-naar-tekst (STT)-technologie die zorgt voor de beste klantervaringen. Laat de toon van uw bedrijf doorklinken in conversationele interactie met geavanceerde tekst-naar-spraak (TTS). Bied klanten ook een moeiteloze ervaring met onze engines voor inzicht in natuurlijke taal (NLU) en dialoog. Zo krijgt u gedetailleerd inzicht in wat klanten willen en kunt u interactieve gesprekken met ze voeren en kwesties op een effectieve manier oplossen.

Daarnaast kunt u profiteren van de functies van conversationele AI die u nodig heeft, waar u maar wilt: door Nuance gehost, op locatie of gehost door een externe cloudprovider.