Reduce costs with better biometric authentication Money Time Icon

Lagere operationele kosten

Verkort de gemiddelde afhandelingstijd door de omslachtige authenticatie van klanten uit handen te nemen van uw medewerkers. Vergroot het aantal via selfservice geholpen kwesties en verlaag het aantal contactopnames door meer diensten in IVR en via digitale kanalen aan te bieden. Dat is mogelijk dankzij een groter vertrouwen. Verlaag de kosten verbonden aan wachtwoordresets.