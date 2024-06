Mix Dashboard – Tools voor IVR en chatbots

Promotiestromen

Integreer met veelgebruikte versiebeheersystemen om projectversies te beheren. Configureer implementatiepakketen en promoveer deze vanuit een sandboxomgeving naar een staging- of productieomgeving in meerdere regio's of datacenters. Als er een probleem is met een nieuwe versie, kunt u deze onmiddellijk weer terugdraaien.