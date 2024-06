Mix Dialog - Tools voor IVR en chatbots

Contextueel begrip

Over dialoogcontext gesproken: een van de moeilijkste dingen voor een VA of bot is om bij te houden welke informatie de gebruiker al heeft verschaft en hier later naar terug te verwijzen.

Het goede nieuws is dat Mix dit voor u regelt, waardoor het gemakkelijk wordt om complexe conversational AI-oplossingen te maken.

Bij het oplossen van verwijzingen ('anaforen') hoeft u alleen maar in te stellen hoe later naar een entiteit moet worden verwezen: als een ding ('het', 'dat'), een persoon ('hij', 'haar', 'zij'), een tijdstip ('toen') of een plaats ('daar').