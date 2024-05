Zet de muziek in de wacht

Veel klanten lossen hun problemen liever op digitale kanalen op, wanneer beschikbaar, in plaats van via de telefoon. En werkelijk niemand wil in de wacht gezet worden en naar een muziekje luisteren. Maar vaak realiseren zij zich niet dat digitaal ook een optie is.

Voice-to-Digital van Nuance maakt gebruik van self-service op basis van AI en de functie om bellers over te zetten naar digitale kanalen die goedkoper voor u zijn en handiger voor uw klanten.

Geavanceerd inzicht in natuurlijke taal (NLU) en transcriptie maakt van uw IVR een toegankelijk, proactief kanaal door de behoeften van bellers in kaart te brengen en ze over te zetten naar digitale kanalen voor een snellere oplossing en een betere ervaring.