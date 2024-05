Intelligente ervaringen die aan de huidige hoge verwachtingen voldoen

Mensen hebben dezelfde hoge verwachtingen van het serviceniveau van overheidsinstellingen als van dat van particuliere bedrijven. Maar als u een beperkt budget heeft, kan het moeilijk zijn om aan deze hoge verwachtingen te voldoen. De conversational AI-oplossingen van Nuance voor overheidsinstellingen bieden echter een uitkomst: hiermee kunt u de ervaringen van burgers stap voor stap en geheel in eigen tempo verbeteren.

Of u mensen nu meer zelf wilt laten doen met behulp van IVR, de efficiëntie van medewerkers wilt vergroten of fraudepreventie wilt verbeteren, de oplossingen van Nuance voegen intelligentie aan de klantervaring toe waar die het hardst nodig is. Tegen aanzienlijk lagere kosten.