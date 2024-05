Zorgverzekeraars

Bied eenvoudige, probleemloze omnichannelervaringen waarmee leden informatie kunnen vinden over voordelen, providers, en ID-kaarten, en waarmee ze informatie kunnen opvragen in een natuurlijk verlopend gesprek. Verbeter de ervaring van de leden om de verkoop, retentie, CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems; gestandaardiseerde methode voor het meten van ervaringen van patiënten/consumenten met de zorg en met hun zorgverzekeraar) en andere tevredenheidsscores te stimuleren en zo uw aandeel op de markt van zorgverzekeringen te vergroten.