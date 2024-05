Betere en snellere digitale retailervaringen.

Snel een uitstekende digitale klantervaring realiseren in slechts vier weken met Nuance Retail Essentials voor chatbots en VA's. Op basis van intenties die kenmerkend zijn voor uw branche en aantoonbare ervaring kan dit op AI gebaseerde platform integreren met uw gegevens. Uw merk plukt hier de vruchten van in de vorm van gepersonaliseerde antwoorden via verschillende kanalen en de mogelijkheid over te stappen naar live chat wanneer dit nodig is.

