Telefonisch contact is voor de meeste klanten de eerste stap. Daarom is het heel belangrijk om een klantervaring van wereldklasse te bieden. Onze bedrijfsstrategie is erop gericht om de kosten laag te houden, zodat we ons klantenbestand kunnen uitbreiden zonder de operationele kosten omhoog te drijven. Dit scenario kan heel moeilijk worden afgehandeld in een conventioneel contactcentrum. Bovendien hebben onze klanten een hekel aan IVR-systemen die werken met druktoetsen. Het was vanaf het begin duidelijk dat spraakherkenning inmiddels zo volwassen is geworden dat de technologie aan onze eisen kon voldoen.

Adam Spence

Technical Solutions Manager

Vodafone Australia