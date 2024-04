Beschikbare talen Recognizer

Meer dan 86 talen en dialecten voor uw self-servicesysteem voor automatische spraakherkenning (ASR).

Nuance Recognizer voorziet in 86 talen en dialecten van over de hele wereld voor uw self-servicesysteem voor automatische spraakherkenning (ASR). We hebben heel veel klanten geholpen bij het ontwerpen en implementeren van self-serviceoplossingen en kunnen uw wereldwijde bedrijfsvoering ondersteunen terwijl deze groeit.