Mix Dashboard – Outils pour les SVI et chatbots

Mix Dashboard

Gérez les utilisateurs, les droits d'accès, les versions et déploiements de vos projets dans une unique vue centralisée. Mix Dashboard permet également de promouvoir les flux d'un environnement test vers des environnements de simulation et de production, tout en gardant la maîtrise des modèles déployés dans plusieurs centres de données, plusieurs régions du monde et dans des environnements hybrides.